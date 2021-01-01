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خضر عدنان: اعتقال المُسن "العرمي" سقوط وإفلاس احتلالي في مواجهة الحق الفلسطيني

الجمعة 08 يناير 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: اعتقال المُسن "العرمي" سقوط وإفلاس احتلالي في مواجهة الحق الفلسطيني



جنين /سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن اعتقال الاحتلال المُسن "سعيد العرمي"، إفلاس احتلالي بمواجهة الحق الفلسطيني والأنفة والمقاومة التي رسَم مشهدَها مُدافعاً بحُرقة وقوةٍ عن أرضه وأهلنا بدير جرير.

واعتبر الشيخ عدنان في تصريح صحفي، ان اعتقال المُسن "سعيد العرمي" يمثل سقوطاً وهزيمة لهذا الاحتلال وانتصاراً للكف في ملاطمة مخرز باطلهم.

وأكد أن المقاوم "العرمي" بمقلاعه البسيط رفع معنويات أبناء الشعب الفلسطيني وكل الأحرار.

وأشار الشيخ عدنان إلى أن "الاحتلال أزعجه المُسن "سعيد العرمي" الذي لم يكترث لأدوات بطشه وترسانته ،ولم يحسب حساباً لا للإصابة أو الأسر الذي يسحق عظام وأعمار الآلاف من أبناء شعبنا".

وشدد على أن مواجهة الاحتلال من شيوخ ونساء وأطفال شعبنا تزيد استدعاء واستنهاض الشباب للمواجهة والمقاومة والذود عن أرضنا ومقدساتنا.

#الجهاد الاسلامي #خضر عدنان #اعتقال #سعيد العرمي

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