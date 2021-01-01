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قطر تكشف موقفها من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.. "ننتظر دورنا"!

الجمعة 08 يناير 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تكشف موقفها من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.. "ننتظر دورنا"!



الدوحة /سما/

أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة، عن موقفها من تطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في تصريح صحفي: "قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص كل دولة"، مشددا على أن موقف دولة قطر تجاه هذه المسألة واضح.

وفيما يخص انتظار قطر دورها في التطبيع، قال عبد الرحمن: "ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين".

وأضاف وزير الخارجية: "دولة قطر ستسير في هذه المسألة أما الآن فلا نرى أي داع". RT

#قطر #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية #القضية الفلسطينية

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