قطر تكشف موقفها من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.. "ننتظر دورنا"!

الدوحة /سما/

أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة، عن موقفها من تطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في تصريح صحفي: "قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص كل دولة"، مشددا على أن موقف دولة قطر تجاه هذه المسألة واضح.

وفيما يخص انتظار قطر دورها في التطبيع، قال عبد الرحمن: "ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين".

وأضاف وزير الخارجية: "دولة قطر ستسير في هذه المسألة أما الآن فلا نرى أي داع". RT