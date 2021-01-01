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عون يدعو المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين

الجمعة 08 يناير 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون يدعو المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين



بيروت /سما/ أ ف ب

 دعا رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين.

جاءت تصريحات الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وأعضاء المجلس القضاة : نائب الرئيس اكرم بعاصيري، أمين السرّ عوني رمضان، رياض ابو غيدا، الياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة، فوزات خليل فرحات، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عون "إن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في عام 1989".

ورأى أنه " من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجامًا مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور".

ولفت رئيس الجمهورية إلى " وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقًا لمستحقيها وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري".

ودعا الرئيس عون "إلى معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء".

وسلّم أعضاء المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية" التصاريح عن الذمّة المالية العائدة لهم تطبيقًا لقانون الاثراء غير المشروع".

يذكر أن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف نصت على إنشاء مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وبتاريخ 1993/7/15 سنّ مجلس النواب القانون رقم 93/250 بعنوان إنشاء المجلس الدستوري.

#لبنان #ميشال عون #الدستور

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