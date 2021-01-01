الاحتلال يغلق مداخل مقام النبي موسى ويمنع الوصول إليه

رام الله /سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من الوصول إلى مقام ومسجد النبي موسى ومنع المواطنين من الوصول إليه.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت الحواجز على مداخل المسجد النبي موسى المطلة على شارع 90، ونشرت دوريات على التلال القريبة لمنع المواطنين من التوجه مشياً الى المقام، واحتجزت عدداً من الشبان الذين توجهوا مشياً على الأقدام.

يشار إلى أن المئات من مدن وبلدات الضفة الغربية توجهوا إلى مقام ومسجد النبي موسى للصلاة فيه، وكان المستوطنون قد اقتحموا المقام أمس الخميس.