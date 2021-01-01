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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير شرق رام الله

الجمعة 08 يناير 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير شرق رام الله



رام الله /سما/

 أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بحالات اختناق إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي دير جرير أيمن علوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وشارك المئات من المواطنين بمسيرة احتجاجية دعت إليها حركة "فتح"، خرجت من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

وتعتبر هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #قوات الاحتلال #بؤرة استيطانية #دير جرير

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