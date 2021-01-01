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6 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في المغير برام الله

الجمعة 08 يناير 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في المغير برام الله



رام الله /سما/

 أصيب 6 مواطنين بجروح بالرصاص والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية: "إن مواجهات اندلعت ظهر اليوم الجمعة، على المدخل الشرقي لقرية المغير ضد إقامة بؤرة استيطانية بداخل معسكر لجيش الاحتلال منذ سنتين، ولا تزال تلك المواجهات متواصلة لغاية الآن".

وتابعت المصادر، "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في المنطقة وباتجاه المنازل وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بجروح في الأيدي والأرجل، كما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

#مواجهات #اصابات بالاختناق #رام الله #قوات الاحتلال

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