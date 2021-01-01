مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على اراضي مهددة في عدة مواقع بسلفيت

سلفيت /سما/

أدى مواطنون في محافظة سلفيت صلاة الجمعة على اراضي مهددة بالمصادرة في سلفيت، وديربلوط، وحارس وبديا.

وذلك بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،والبلديات، ومؤسسات المحافظة، والقوى الوطنية، وحشد من المواطنين.

رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف قال ": مجزرة قامت به سلطات الاحتلال بديربلوط، دمرت حوالي ٣٥٠٠ شجرة زيتون، يعتصر القلب الما لما نشاهده من تدمير لمساحات واسعة من الاراضي، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس والحكومه الفلسطينية، سنقوم بدعم المزارعين في المنطقة، وسيكون لنا تدخل لاعانة المزارعين، للدفاع عن ارضهم، حيث سنقوم بتأهيل الشارع لوصولهم لاراضيهم بسهولة، بالاتفاق مع البلدية، ومد خط مياه للمنطقة، اضافة الى ذلك، من الناحية القانونية سيكون هناك عدة اجتماعات مع العديد من المحامين ومحامي الهيئة،من اجل متابعة الموضوع قانونيا، من اجل الدفاع عن الارض.

وأكد امين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد اثناء مشاركته بفعالية ديربلوط: ان رسالة الاحتلال للمواطنين ان محافظة سلفيت مُستهدفة بالكامل لتنفيذ المشاريع الاستيطانية، وهذا يعبر عن العقلية الصهيونية التي تقوم يومياً بانتهاكات ضد الفلسطينين من تدمير الغرف الزراعية واقتلاع الاشجار ومصادرة الاراضي، مُشيراً بأنه بالامكانيات البسيطة والمتوفرة لدينا نقوم باعادة تعمير الاراضي وزراعة اشجار الزيتون في دير بلوط، مشددا على ضرورة تواجد المزارعين في اراضيهم واعمارها هو اكبر تحدي للاحتلال وقطعان المستوطنين في المنطقة .

وفي ذات السياق أكد رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي اثناء مشاركته ببالفعالية بسلفيت : أن هذه الفعالية تندرج ضمن برنامج متكامل لحماية الأراضي في منطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت، مضيفاً أن بلدية سلفيت وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقوم بالعديد من المشاريع التي تهدف لحماية الاراضي من المصادرة، مُشيراً لاستمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بنقل الغرف المُتنقلة "الكرفنات" الى المنطقة بهدف السيطرة الكاملة على الاراضي واقامة المشاريع الاستيطانية .

وفي سياق أخر نوه رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة اثناء مشاركته بفعالية حارس: أن الفعالية تأتي في إطار خطة تعزيز صمود المواطنين على أراضيهم المهددة بالمصادرة، ولمواجهة التوسع الاستيطاني ومحاولات الاستيلاء على الاراضي، مُشيراً أن محاولة قوات الاحتلال بمنع اصحاب الاراضي من الوصول الى اراضيهم لن تثنيهم عن التمسك بأرضهم وسيواصلون زراعتها وحراثتها .