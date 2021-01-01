إصابة مواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرة في مسافر يطا

الخليل /سما/

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق ورضوض، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والعمود في جبال جنوب الخليل، بأن المئات من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في تجمع الركيز بمسافر يطا، تضامنا مع الاهالي، ضد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المستمرة، ورفضا لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال بحق اهالي المسافر.

وأضاف العمور، بان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، باتجاه الخيمة التي نصبت للتضامن مع الجريح هارون ابو عرام، والذي اصيب بشلل رباعي بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد جنود الاحتلال الجمعة الماضية، خلال منعه الجنود من مصادرة محول كهربائي.

واضاف، خلال المسيرة قام عدد من الجنود بمزاجها وإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع والاعتداء بالضرب على مشاركين بالمسيرة، وقد اصيب خلال ذلك الحاج سليمان الهذالين، حيث تم نقله لمستشفى يطا لتلقي العلاج.