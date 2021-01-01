الشرطة بغزة توضح تفاصيل وفاة مواطن أثناء مهمة لأفرادها

غزة / سما /

قالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن المواطن الذي توفي أمس جراء سقوطه من علو، خلال مهمة لقوة تابعة لها، لم يكن مقصوداً بالمهمة التي قامت بها شرطة مكافحة المخدرات.

وأوضح أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي له، أن المواطن (إ.ع) البالغ من العمر (31 عاماً)، توفي بعد سقوطه من بناية سكنية في منطقة الصفطاوي شمال القطاع، أثناء مهمة في نفس البناية.

وأشار إلى أنه تم توقيف اثنين من مروجي ومتعاطي المخدرات بداخلها، مشيراً إلى أنه كان مطلوباً للشرطة على ذمة قضايا أخرى.

وكانت أنباء تم تناقلها عبر وسائل التواصل ان الشاب القى بنفسه من الطابق الخامس اثناء مطاردة الشرطة له .