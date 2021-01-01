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موعد ومعلق مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة مجانا

الجمعة 08 يناير 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة مجانا



لندن / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة مجانا اليوم الجمعة 8 يناير / كانون ثاني 2021 ضمن مواجهات الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأكدت المصادر أن موعد مباراة أستون فيلا وليفربول اليوم الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسودان وسوريا والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين، 08:45 وفق وقت الجزائر والمغرب وتونس.

وتبدأ مباراة ليفربول وأستون فيلا في تمام 10:45 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين والعراق، 11:45 لدى سلطنة عمان والإمارات، علما أنه تقرر إقامتها رسميا بموعدها دون أي تأجيل.

وأصدر نادي أستون فيلا بيانا جدد فيه التأكيد على موعد مباراته ضد ليفربول، إذ شدد على رفضه تأجيل اللقاء، مشيرا إلى أنه سيخوض الموقعة بتشكيلة مكونة من لاعبين ما بين 18 إلى 23 سنة.

معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا:

وتبث هذه الموقعة المرتقبة على قنوات بين إن سبورت المشفرة (beIN Sports HD 2 ، beIN Sports HD 12 EN، beIN Sports Connect) بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

وكانت تقارير لندنية قد تحدثت الساعات الأخيرة عن احتمالية إلغاء مباراة ليفربول وأستون فيلا؛ بعد تشخيص عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق صاحب الأرض والجمهور.

الجدير بالذكر أن مباراة أستون وفيلا وليفربول تجري بالتزامن مع انطلاق مواجهة كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون في الدور الثالث بكأس الاتحاد، فيما يعلق عليها عبر بي إن سبورت أحمد عبده.

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