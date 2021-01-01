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موعد ومعلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مجانا

الجمعة 08 يناير 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مجانا



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة مجانا اليوم الجمعة 8 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان وليبيا ولبنان وسوريا، 08:30 وفق وقت السعودية والبحرين وقطر والعراق.

واستعد فريقا سيراميكا والأهلي أمس، للمواجهة الأولى في التاريخ التي تجري بينهما على ملعب السويس، إذ تشير التوقعات إلى أنها ستكون قوية جدا، لا سيما في ظل الانطلاقة الجيدة لكليوباترا.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد تعثره الأول في الدوري الأسبوع الماضي أمام وادي دجلة بدون أهداف، إذ واجه الفريق مجموعة كبيرة من الغيابات المؤثرة في صفوفه إلى جانب الأخطاء التحكيمية.

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا:

وتبث مباراة كليوباترا والأهلي من السويس الجديد على قناة أون تايم سبورت الأولى (ON Time Sports 1 HD) على التردد الجديد عبر النايل سات بصوت المعلق المميز محمد الكواليني.

ويستعد سيراميكا كليوباترا الجولة المقبلة للعب ضد المقاولون العرب ثم يواجه إنبي، في حين يلاقي الأهلي نظيره الانتاج الحربي قبل موقعة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

يشار إلى أن مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، تقام اليوم عقب نهاية لقاءين مهمين في الدوري المصري، إذ يحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي، فيما يستضيف وادي دجلة نظيره فريق إنبي.

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