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وزيرة الصحة: 23 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1405 حالات تعافٍ

الجمعة 08 يناير 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 23 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1405 حالات تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 23 وفاة، و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1405 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: طولكرم (1)، قلقيلية (1)، نابلس (2)، أريحا (1)، رام الله (3)، بيت لحم (2)، الخليل (2)، جنين (3)، قطاع غزة (8) وفيات.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم (46)، قلقيلية (20)، سلفيت (17)، نابلس (63)، طوباس (11)، ضواحي القدس (15)، أريحا (6)، رام الله (59)، بيت لحم (24)، الخليل (37)، جنين (25)، قطاع غزة (499)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4007 فحوصات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: طولكرم (55)، قلقيلية (22)، سلفيت (23)، نابلس (266)، طوباس (20)، أريحا (12)، بيت لحم (41)، الخليل (79)، جنين (97)، قطاع غزة (790).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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