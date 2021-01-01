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مسؤول إسرائيلي: جماعة الإخوان خطيرة ويجب مساندة السيسي للبقاء في السلطة

الجمعة 08 يناير 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: جماعة الإخوان خطيرة ويجب مساندة السيسي للبقاء في السلطة



القدس المحتلة / سما /

وصف مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الحرب الإسرائيلية زوهر بالتي، جماعة الإخوان المسلمين في مصر بـ"الخطيرة"، مشيرا إلى ضروروة مساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبقاء في السلطة، لأن أي بديل له سيكون المجهول.

جاء ذلك في حوار له مع جريدة "إيلاف" الإسرائيلية نشر اليوم الجمعة، عن رأيه حول الإدارة الأمريكية الجديدة ورؤيتها للمنطقة والشرق الأوسط.

وقال بالتي، إن "الإدارة الجديدة لديها رؤيتها وستعالج الأمور بحسب تلك الرؤية".

وأوضح "نحن في عشرية الربيع العربي والإدارة الأمريكية، حينها رأت الأمور بشكل آخر، فهم رأوا الشباب المصري الذي خرج إلى ميدان التحرير في القاهرة إلا أنهم لم يستمعوا أو يعرفوا ما يريده المصريون وكيف يعمل الإخوان المسلمون".

وتابع "الإخوان المسلمون كانوا بنظر الغرب جماعة يمكن التعامل معها، ورأوا فيها براغماتية معينة، إلا أن ذلك لم يكن كما تخيلوا، ونحن نرى أن حركة الإخوان خطيرة للمنطقة".

وأضاف "اليوم قد ترى الإدارة الأمريكية الأمور بشكل شمولي أوضح بعد التجربة التي مرت منذ عشر سنوات".

وأكد أنه "لا بديل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويجب مساندته للبقاء في السلطة، فأي بديل للسيسي سيكون المجهول".

وواصل حديثه "أقول لكم إن الإخوان المسلمين لم يختفوا أو يتبخروا، ويبقون مسألة معقدة ومشكلة للمنطقة"، مشيرا إلى أن المصلحة الإسرائيلية تتطلب علاقات طيبة ومتينة بين دول المنطقة وبين الولايات المتحدة".

#زوهر بالتي #اسرائيل #السيسي #الاخوان المسلمون

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