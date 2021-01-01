  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابط مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 08 يناير 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت المنصات الرسمية عن رابط مشاهدة مباراة العين والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 8 يناير 2021 في سياق لقاءات الأسبوع 12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

مباراة النصر والعين مباشر تنقل الساعة 07:55 بتوقيت الرياض من استاد الملك فهد على قناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

وقالت القناة إن المذيع فهد المساعد يقدم الاستيديو التحليلي لمباراة العين والنصر، والمراسل مساعد المحمود من مرسول بارك في الرياض، إلى جانب نخبة من المحللين والخبراء.

ويشارك في الاستيديو التحليلي، الكابتن صالح الداود وبدر الحقباني في مجال التحليل الفني قبل وأثناء وبعد اللقاء، إلى جانب الخبير التحكيمي عمر المهنا؛ لمناقشة حالات الحكام.

رابط مباراة النصر ضد العين مباشر:

ويأمل فريق النصر، مواصلة السير نحو الأمام إذ يملك 11 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف الرائد ونقطة أمام العين، فيما يبقى ضمك بالمركز الأخير 8 نقاط.

وتكون هذه المباراة بعنوان النقاط الثلاث، حيث لا يعد العين فريقا سهلا هذا الموسم؛ كونه حقق مفاجآت عديدة في الأسابيع المنصرمة، وقد يفعلها أمام العالمي بعد قليل.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام لاعبي النصر للعودة مجددا إلى المنافسة، إذ مشوار الدوري طويل ويحتاج إلى مراكمة الانتصارات، علما أن الفارق بينه والهلال المتصدر 13 نقطة.

#النصر #العين #بث مباشر #مباراة العين والنصر #مباراة النصر والعين #مباشر #الدوري السعودي 2021 #السعودية #الرياضية السعودية #النصر ضد العين #العين ضد النصر

الأكثر قراءة اليوم

"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

قاذفات B52 الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مصادر: الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العامين بعد إصدار مرسوم الانتخابات

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

حتى قبل نهاية حكمه.. ترامب قد يعزل هكذا

الأخبار الرئيسية

"ثورة في السعودية"... مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن تحركات "الرجل الثاني" في المملكة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة تكشف سبب إستقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا

تربية

التربية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عودة الطلبة من الصف الأول الى السادس

كونغرس

استقالات بالجملة في البيت الأبيض