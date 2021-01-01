رابط مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت المنصات الرسمية عن رابط مشاهدة مباراة العين والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 8 يناير 2021 في سياق لقاءات الأسبوع 12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

مباراة النصر والعين مباشر تنقل الساعة 07:55 بتوقيت الرياض من استاد الملك فهد على قناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

وقالت القناة إن المذيع فهد المساعد يقدم الاستيديو التحليلي لمباراة العين والنصر، والمراسل مساعد المحمود من مرسول بارك في الرياض، إلى جانب نخبة من المحللين والخبراء.

ويشارك في الاستيديو التحليلي، الكابتن صالح الداود وبدر الحقباني في مجال التحليل الفني قبل وأثناء وبعد اللقاء، إلى جانب الخبير التحكيمي عمر المهنا؛ لمناقشة حالات الحكام.

رابط مباراة النصر ضد العين مباشر:

ويأمل فريق النصر، مواصلة السير نحو الأمام إذ يملك 11 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف الرائد ونقطة أمام العين، فيما يبقى ضمك بالمركز الأخير 8 نقاط.

وتكون هذه المباراة بعنوان النقاط الثلاث، حيث لا يعد العين فريقا سهلا هذا الموسم؛ كونه حقق مفاجآت عديدة في الأسابيع المنصرمة، وقد يفعلها أمام العالمي بعد قليل.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام لاعبي النصر للعودة مجددا إلى المنافسة، إذ مشوار الدوري طويل ويحتاج إلى مراكمة الانتصارات، علما أن الفارق بينه والهلال المتصدر 13 نقطة.