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مسؤول بارز : نقل صواريخ إيرانية إلى اليمن والعراق لضرب إسرائيل

الجمعة 08 يناير 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بارز : نقل صواريخ إيرانية إلى اليمن والعراق لضرب إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

حذر مسؤول أمني إسرائيلي بارز من نقل صواريخ إيرانية إلى اليمن والعراق لضرب بلاده.

وأكد زوهر بالتي، مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حوار مع صحيفة "إيلاف"، اليوم الجمعة، أن "بلاده لن تتورع عن ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها".

وتابع بالتي: 

أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق وكل مكان، وأقول نحن نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمسنا دمه مهدور وسيتحمل عاقبة عمله مهما كان وأينما كان.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي البارز أن الطائرات الإسرائيلية "أف -15" و"أف -16" و"أف -35" وغيرها من الوسائل برا وبحرا، تصل إلى كل مكان، ولن تتورع إسرائيل من ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها"، مؤكدًا أن إسرائيل وصلت إلى أبعد من اليمن.

#اسرائيل #ايران #ضرب صواريخ

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