رابط مشاهدة مباراة القادسية والأهلي بث مباشر .. السعودية الرياضية

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 8 يناير 2021 في إطار مواجهات الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين السعودي.

مباراة القادسية والأهلي مباشر تبث من ملعب الراكة في مدينة الأمير سعود بن جلوي على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق المميز جعفر الصليح.

ويبدأ الاستيديو التحليلي لمباراة الأهلي والقادسية الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة بقيادة المذيع محمد خاتم، مع المراسل بدر رافع الذي ينقل مجمل التطورات والأحداث من الملعب.

ويسعى الأهلي إلى انتزاع صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، إذ يملك 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الهلال، فيما يلاحقه الشباب والوحدة بالمركزين الثالث والرابع.

رابط مباراة الأهلي والقادسية مباشر:

وتعد المواجهات المباشرة بين الفريقين صعبة التوقع والتكهن، إذ تتباين الأفضلية والسيطرة والنتائج بين الفريقين على الصعيد التاريخي، والفوز ينتقل من جهة إلى أخرى على الترتيب.

ويحتل القادسية في الجهة الثانية المركز العاشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الفيصلي، بينما يأمل الوصول للنقطة 17 كما أبها والاتفاق والفتح والتعاون حتى هذه اللحظة.

ويستعد القادسية للعب ضد الفيصلي الخميس القادم في الجولة 13 ثم الفتح وأبها والتعاون بالكأس، في حين يتجهز الأهلي لاستضافة الهلال الجمعة قبل مواجهة أبها والاتفاق على التوالي.