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بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات..الإمارات تعلن إعادة فتح "كافة المنافذ" مع قطر

الجمعة 08 يناير 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات..الإمارات تعلن إعادة فتح "كافة المنافذ" مع قطر



أبوظبي /سما/

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارا من السبت.


وكانت السعودية وقطر قد اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما، اعتبارا من مساء الاثنين الماضي.

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وأكد البيان على "الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولا إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة".


وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

وفي وقت مضى  قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ونفت قطر هذا الاتهام، ورفضت شروط إنهاء الحصار الجزئي، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة ومقرها الدوحة وتقييد العلاقات مع إيران.

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