رابط مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الباطن والهلال بث مباشر اليوم الجمعة 8 كانون ثاني 2021 ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والباطن مباشر تبث الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة من ملعب نادي الباطن على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق حماد العنزي.

وذكرت القناة السعودية أن المذيع محمد خاتم يقود الاستيديو التحليلي لمباراة الباطن والهلال، فيما يكون الزميل بدر العثمان مراسلا لها من داخل أرضية الملعب؛ لنقل الحدث والمقابلات.

واستعانت الرياضية السعودية بالكابتن خالد الشنيف وموسى المحبائي للتحليل الفني على جزئيات المباراة، إلى جانب الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد؛ للوقوف على الحالات الجدلية.

رابط مباراة الهلال والباطن مباشر:

وتشهد المواجهات السابقة بين الفريقين تفوقا تاريخيا لصالح الهلال، إذ جرت سبع مباريات بينهما، فاز الزعيم فيها كافة، فيما لم يتمكن الباطن من تحقيق الانتصار في أي واحدة منها.

وتفوق الهلال على الباطن في ذهاب دوري الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز عليه وديا بهدفين لهدف، قبل أن يكرر انتصاره بمرحلة الإياب بثلاثية أمام هدفين للخصم.

ويسعى الهلال إلى توسيع الفارق مع منافسيه، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين أمام الأهلي، في حين الباطن بالمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.