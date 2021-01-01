خامنئي: صواريخنا باتت قادرة على إسقاط الطائرات الأمريكية في المنطقة

وكالات

علن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن صواريخ بلاده باتت قادرة على إسقاط الطائرات الأمريكية في المنطقة، إذا تجاوزت حدودها.

وقال خامنئي إن "صواريخنا قصفت قاعدة عين الأسد، والعدو بات يحسب لهذه القوة الكثير من الحساب"، مجددا تأكيده أن "إيران لا تتدخل في شؤون دول المنطقة، لا في العراق، ولا في لبنان ولا في سوريا".

واعتبر أن قرار البرلمان الإيراني بتخصيب اليوارنيوم بنسبة 20% "قرار صحيح ومنطقي"، مضيفا: "إيران ستتراجع عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته... سياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام".

ولفت إلى "أننا سنتابع التعويض عن خسائرنا جراء العقوبات في المراحل التالية، في حال رفع العقوبات وعودة واشنطن الى الاتفاق"، مشددا على أنه "على أمريكا والدول الغربية رفع الحظر الاقتصادي الجائر عن الإيرانيين أولا، قبل إعطاء الأوامر".