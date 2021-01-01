الجهاد تعقب على قرار الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي

غزة/سما/

علقت حركة الجهاد الإسلامي على اغلاق المسجد الابراهيمي في الخليل أمام المصلين .

وقالت ان الاغلاق يأتي في سياق النهج الصهيوني الذي يستهدف المقدسات، وان العالم كله شهد قصف وتدمير المساجد، والتضييق على المصلين ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى وإغلاق مصلى باب الرحمة.

و أشارت الى أن هذه السياسة هي إرهاب ممنهج واستجابة لدعوات اليمين اليهودي المتطرف وفتاوى الحاخامات العنصريين ضد العرب والمسلمين وضد الأماكن المقدسة.

ودعت الى مواجهة هذه السياسات بالصلاة في المساجد وحمايتها وتحدي القرارات الصهيونية الباطلة، ووجهت التحية لكل المنتفضين في وجه المستوطنين وجنود الاحتلال في كل مناطق الضفة

و أكدت على أن المواجهة والمقاومة هما النهج الأمثل لحماية الأرض وردع الاحتلال