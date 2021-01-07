تفاصيل خبر وفاة الشيخ علي بن سعيد الغامدي وهذه وصيته (شاهد)

الرياض / سما

أعلنت وسائل إعلام سعودية، يوم الجمعة 8 يناير / كانون ثاني 2021، عن وفاة الشيخ علي بن سعيد الغامدي، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه عقب صلاة الجمعة في مقبرة البقيع.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة الشيخ علي سعيد الغامدي بعد مسيرة عملية طويلة، موضحة أن جنازته ستكون في المسجد النبوي الشريف فيما تقبل التعازي بالمقبرة أو وسائل التواصل.

وكانت آخر كلمات الداعية علي الغامدي، قبل إعلان وفاته "اللهم الرفيق الأعلى" التي كررها ثلاث مرات ثم فارق الحياة. وفق تصريحات نسبتها وسائل الإعلام إلى ابنه إبراهيم.

الشيخ علي الغامدي هو أحد أعلام السعودية في مجال الفقه، حيث عمل في المسجد النبوي الشريف لسنوات طويلة كمدرس لطلبة العلم الذين يتوافدون من كل أنحاء المملكة.

وتداول المغردون على تويتر، مقطع فيديو جديد قالوا إنه يتضمن وصية الشيخ علي بن سعيد الغامدي، التي تحدث فيها عن بداية مسيرة الدعوة والعمل في سبيل الله والهدف منها.

وصية الشيخ علي بن سعيد الغامدي

الداعية وأستاذ الفقه بالمسجد النبوي الشريف

اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء #وفاة_الشيخ_علي_بن_سعيد_الغامدي pic.twitter.com/mnbdtaVVP0 — خلف التركي (@khalaf__alturki) January 7, 2021

وشدد الداعية الغامدي على أهمية المواظبة على طلب العلم باستمرار وأن تنوي به نفع النفس والمسلمين أجمعين وتجنب الغيبة والنميمة، مستطردا: تعيش كأنك في روضة.

ودعا علي بن سعيد الغامدي طلابه إلى مواصلة السعي والدراسة والاجتهاد حتى الوصول إلى الهدف والالتزام بالمبادئ، فيما ختم حديثه أمامهم بالقول : "هذه هي وصيتي".