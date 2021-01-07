  1. الرئيسية
  2. موضة

تفاصيل خبر وفاة الشيخ علي بن سعيد الغامدي وهذه وصيته (شاهد)

الجمعة 08 يناير 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل خبر وفاة الشيخ علي بن سعيد الغامدي وهذه وصيته (شاهد)



الرياض / سما

أعلنت وسائل إعلام سعودية، يوم الجمعة 8 يناير / كانون ثاني 2021، عن وفاة الشيخ علي بن سعيد الغامدي، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه عقب صلاة الجمعة في مقبرة البقيع.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة الشيخ علي سعيد الغامدي بعد مسيرة عملية طويلة، موضحة أن جنازته ستكون في المسجد النبوي الشريف فيما تقبل التعازي بالمقبرة أو وسائل التواصل.

وكانت آخر كلمات الداعية علي الغامدي، قبل إعلان وفاته "اللهم الرفيق الأعلى" التي كررها ثلاث مرات ثم فارق الحياة. وفق تصريحات نسبتها وسائل الإعلام إلى ابنه إبراهيم.

الشيخ علي الغامدي هو أحد أعلام السعودية في مجال الفقه، حيث عمل في المسجد النبوي الشريف لسنوات طويلة كمدرس لطلبة العلم الذين يتوافدون من كل أنحاء المملكة.

وتداول المغردون على تويتر، مقطع فيديو جديد قالوا إنه يتضمن وصية الشيخ علي بن سعيد الغامدي، التي تحدث فيها عن بداية مسيرة الدعوة والعمل في سبيل الله والهدف منها.

وشدد الداعية الغامدي على أهمية المواظبة على طلب العلم باستمرار وأن تنوي به نفع النفس والمسلمين أجمعين وتجنب الغيبة والنميمة، مستطردا: تعيش كأنك في روضة.

ودعا علي بن سعيد الغامدي طلابه إلى مواصلة السعي والدراسة والاجتهاد حتى الوصول إلى الهدف والالتزام بالمبادئ، فيما ختم حديثه أمامهم بالقول : "هذه هي وصيتي".

#الشيخ علي بن سعيد الغامدي #وفاة الشيخ علي الغامدي #السعودية #وصية الشيخ علي الغامدي #علي بن سعيد الغامدي #علي سعيد الغامدي

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

قاذفات B52 الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

مصادر: الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العامين بعد إصدار مرسوم الانتخابات

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة تكشف سبب إستقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا

تربية

التربية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عودة الطلبة من الصف الأول الى السادس

كونغرس

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟