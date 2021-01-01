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حماس تعلق على قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي

الجمعة 08 يناير 2021 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي



غزة / سما /

علقت حركة حماس على قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين.

وقالت الحركة على لسان المتحدث الإعلامي باسمها عبد اللطيف القانوع، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني من إغلاق الحرم الابراهيمي أمام المصلين لمدة 10 أيام يمثل عربدة صهيونية بحق المساجد والمقدسات.

وأضاف القانوع في حديث لإذاعة "الأقصى": "أن اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الإبراهيمي ومسجد النبي موسى والمسجد الأقصى يأتي في إطار العدوان المتواصل على شعبنا ومقدساته الإسلامية ومحاولة بسط السيادة الصهيونية عليها.

ودعا، جميع أحرار العالم للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على المساجد وانتهاكاته المستمرة بحقها وحمايتها من تغول الاحتلال.

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