لحظة إطلاق رصاصة على امرأة أثناء اقتحام الكابيتول وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ انفاسها

وكالات

سجلت عدسات الكاميرات لحظة إطلاق نار على امرأة أثناء اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء، أدت إلى وفاتها فيما بعد في أحد مستشفيات واشنطن.

وتبين لاحقا أن المرأة التي سقطت قتيلة في مبنى الكونغرس الأمريكي هي أشلي بابيت، داعمة قوية للرئيس ترامب، ومن المحاربين القدامى، وخدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمركية، بحسب زوجها.

ويظهر مقطع فيديو للحادث، رجل يقف بجانب الضحية لحظة إطلاق الرصاصة القاتلة في مقر الكونغرس، ثم شوهد وهو يحاول مساعدتها وهي تسقط على الأرض وكانت يديه ملطختان بالدماء.

وفي مقابلة مع تلفزيون محلي، قال الرجل: "لقد اقتحمنا الغرف بالداخل وكانت هناك شابة هرعت إلى النوافذ"، و"كان عدد من رجال الشرطة والمخابرات يقولون لنا، ارجع، انزل، ابتعد عن الطريق". لكن المرأة لم تستجب لنداءاتهم، وبينما كنا نسارع إلى سحب الناس من عند النوافذ، أطلقوا النار عليها وسقطت علي".

وقال مناصر ترامب إن المرأة قالت وهي تنزف، "لا بأس بذلك، إنه رائع".

وأضاف: "بدأت تتحرك بطريقة غريبة وكان الدم ينزف من فمها وعنقها وأنفها".

وتابع: "أنا لم أصب بأذى ... كان من الممكن أن أكون أنا، لكنها دخلت أولاً".