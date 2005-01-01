الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صباح الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أنه تم إجراء 2055 فحصاً مخبرياً خلال المفترة المذكورة، مؤكدة تعافي 790 مصاباً.

وبينت أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة أصبح 44 ألفاً و778 إصابة، منها 8 آلاف و607 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 35 ألفاً و747.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات حتى الآن تبلغ 424 حالة، موضحة أن هناك 245 حالة من الإصابات تحتاج إلى رعاية طبية داخل المشافي، فيما توجد 131 حالة خطيرة وحرجة.