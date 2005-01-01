إسرائيل تعد بأن تكون أول الخالصين من كورونا​

القدس المحتلة / سما /

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، إن إسرائيل ستكون أول دولة تخرج من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف جندلمان في تغريدة له اليوم الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستشارك إسرائيل مع شركة فايزر ومع البشرية جمعاء المعطيات الإحصائية التي من شأنها المساعدة على بلورة استراتيجيات تُعنى بدحر الجائحة".

وتابع: "يمكننا القيام بذلك لأن جهازنا الصحي هو من الأكثر تطورا عالميا، ويشكل نموذجا حقيقيا يحتذى به بالنسبة لدول العالم".

وتسعى إسرائيل، وهي التي اشترت 8 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، و6 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"، و10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، إلى تطعيم غالبية سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل الربيع القادم.