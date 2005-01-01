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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج ..صورة

الجمعة 08 يناير 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج ..صورة



طهران/سما/

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج بجنوب إيران.


و تم الكشف عن القاعدة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي.

وقال سلامي خلال الكشف عن القاعدة: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا.. عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة".

وأضاف: "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".

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وأكد قائد الحرس الإيراني على أن: "قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد.. فهي من أكثر الصواريخ تقدما والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية"، منوها إلى أن: "قواتنا البحرية بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية".

وقال إن القاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات، مشددا على أن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.

وأضاف سلامي: "قواتنا قادرة على القضاء على تهديدات العدو في مهدها.. جاهزون لشن دفاع هجومي في أي لحظة للدفاع المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج".

#الحرس الثوري الإيراني #قاعدة صواريخ #حسين سلامي #الخليج
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