الصحة الاسرائيلية:تسجيل 7,597 إصابة جديدة بالكورونا في البلاد منذ الأمس

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 7,597 إصابة جديدة بالكورونا في البلاد منذ الأمس.

ونقل موقع "والا" العبري، عن الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد المصابين بالكورونا ارتفع الى 474,001 إصابة، والوفيات الى 3,565 حالة.



وبحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن من بين الإصابات، 65,514 حالة نشطة، بينهم 1481 مريضا بالمشافي، منهم 873 بحالة الخطر، و220 على أجهزة التنفس.



ولفتت الوزارة في بيانها، الى أن أكثر من مليون ونص المليون مواطن إسرائيلي، تلقوا جرعات التطعيم المضادة للكورونا حتى مساء الأمس.



وأشار الموقع العبري، الى أن الإغلاق الشامل الثالث، دخل منتصف الليلة الماضية حيز التنفيذ، وذلك للحد من تفشي الكورونا.