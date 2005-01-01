حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة مداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قضاء رام الله واعتقلت الشيخ سعيد عزمي المعروف باسم شيخ دير جرير بعد مداهمة منزله.

وداهمت قوات للاحتلال قرية تياسير وفتشت عدة منازل قبل أن تنسحب من المكان.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال محمد زيدان أبو البهاء ومحمد نشأت عيسى سمارة، وأحمد أبو الحسنى من المدينة بعد اقتحام آليات الاحتلال للمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد تيسير عبد الجبار زيدان من خربة أم دار جنوب جنين على حاجز زعترة جنوبي نابلس.