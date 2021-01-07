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كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين بعد فشل انقلاب ترامب في الكونجرس

الجمعة 08 يناير 2021 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين بعد فشل انقلاب ترامب في الكونجرس



الرياض/سما/

انتفض الكاتب السعودي ، خالد الزعتر، للدفاع عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب،خوفاً من وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض خاصة في ظل عزمه محاسبة حكام السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، وفشل ترامب في الانقلاب بعد اقتحام الكونجرس.


ودافع خالد الزعتر عن ترامب، في سلسلة تغريدات،  قال فيها: “عندما حدث ما حدث في واشنطن بالأمس وبالتحديد في الكونغرس الأمريكي، وصفت وسائل إعلام عربية وغربية المتظاهرين بالمتطرفين؛ ولكن لو حدث ذلك في دولة عربية لألبسوهم لباس الحقوقيين والنشطاء”.

الزعتر يعتبر أمريكا رمز الديمقراطية
وأضاف الزعتر: ” أمريكا رمز الديمقراطية تحارب ترامب بحظر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الانتخابات الرئاسية كشف زيف الديمقراطية وقامت بتعرية الدولة العميقة”.


وأكمل الزعتر: “قد يكون ما حدث بالأمس وبخاصة اقتحام الكونغرس الأمريكي من صناعة الدولة العميقة واليسار الاشتراكي والهدف ضرب الرئيس ترامب وتشويه مصداقية مطالبه بشأن ما حدث من تزوير للانتخابات الرئاسية”.


نانسي بيلوسي تثير جنون الزعتر
واستكمل: ” أتابع نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي وهي تدير جلسة مجلس النواب للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شخصية مستفزة، تمارس الديكتاتورية مع كل من يختلف معها”.


واستطرد: “كانت الضغط الشعبي هو أحد أهم أوراق الرئيس ترامب وبالتالي كان لابد من إسقاط مصداقية المحتجين المناصرين لترامب، وذلك عبر تدبير عملية فوضوية من اليسار الاشتراكي عبر اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي”.


الفلسطينيون شغلوا بال الزعتر كثيراً
وأضاف: “ليس هناك ما هو أسوء من الفلسطيني الذي تجده منشغلاً بمهاجمة الرئيس ترامب وتمجيد جو بايدن، وكأن بخسارة ترامب سيستعيد الفلسطيني حقوقه”.


وشهدت العاصمة الأمريكية “واشنطن” أعمال شغب حرض عليها ترامب، وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات وخسارته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

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