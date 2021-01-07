كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين بعد فشل انقلاب ترامب في الكونجرس

الرياض/سما/

انتفض الكاتب السعودي ، خالد الزعتر، للدفاع عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب،خوفاً من وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض خاصة في ظل عزمه محاسبة حكام السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، وفشل ترامب في الانقلاب بعد اقتحام الكونجرس.



ودافع خالد الزعتر عن ترامب، في سلسلة تغريدات، قال فيها: “عندما حدث ما حدث في واشنطن بالأمس وبالتحديد في الكونغرس الأمريكي، وصفت وسائل إعلام عربية وغربية المتظاهرين بالمتطرفين؛ ولكن لو حدث ذلك في دولة عربية لألبسوهم لباس الحقوقيين والنشطاء”.

عندما حدث ماحدث في #واشنطن بالأمس وبالتحديد في #الكونغرس الأمريكي ، وصفت ( وسائل إعلام عربية وغربية ) المتظاهرين بالمتطرفين ، ولكن لو حدث ذلك في دولة عربية لألبسوهم لباس الحقوقين والنشطاء ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) January 7, 2021

الزعتر يعتبر أمريكا رمز الديمقراطية

وأضاف الزعتر: ” أمريكا رمز الديمقراطية تحارب ترامب بحظر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الانتخابات الرئاسية كشف زيف الديمقراطية وقامت بتعرية الدولة العميقة”.

أمريكا رمز الديمقراطية ، ( تحارب #ترامب بحظر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي ) الإنتخابات الرئاسية كشفت زيف الديمقراطية وقامت بتعرية الدولة العميقة ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) January 7, 2021



وأكمل الزعتر: “قد يكون ما حدث بالأمس وبخاصة اقتحام الكونغرس الأمريكي من صناعة الدولة العميقة واليسار الاشتراكي والهدف ضرب الرئيس ترامب وتشويه مصداقية مطالبه بشأن ما حدث من تزوير للانتخابات الرئاسية”.

قد يكون ماحدث بالأمس و بخاصة إقتحام #الكونغرس الأمريكي من صناعة الدولة العميقة واليسار الإشتراكي والهدف ضرب الرئيس #ترامب وتشويه مصداقية مطالبه بشأن ماحدث من تزوير للإنتخابات الرئاسية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) January 7, 2021



نانسي بيلوسي تثير جنون الزعتر

واستكمل: ” أتابع نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي وهي تدير جلسة مجلس النواب للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شخصية مستفزة، تمارس الديكتاتورية مع كل من يختلف معها”.

أتابع نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي وهي تدير جلسة مجلس النواب للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، شخصية مستفزة ، تمارس الديكتاتورية مع كل من يختلف معها ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) January 7, 2021



واستطرد: “كانت الضغط الشعبي هو أحد أهم أوراق الرئيس ترامب وبالتالي كان لابد من إسقاط مصداقية المحتجين المناصرين لترامب، وذلك عبر تدبير عملية فوضوية من اليسار الاشتراكي عبر اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي”.

كانت الضغط الشعبي هو أحد أهم أوراق الرئيس #ترامب وبالتالي كان لابد من إسقاط مصداقية المحتجين المناصرين لترامب ، وذلك عبر تدبير عملية فوضوية من اليسار الاشتراكي عبر إقتحام مبنى #الكونغرس الأمريكي ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) January 7, 2021



الفلسطينيون شغلوا بال الزعتر كثيراً

وأضاف: “ليس هناك ما هو أسوء من الفلسطيني الذي تجده منشغلاً بمهاجمة الرئيس ترامب وتمجيد جو بايدن، وكأن بخسارة ترامب سيستعيد الفلسطيني حقوقه”.

ليس هناك ماهو اسوء من الفلسطيني الذي تجده منشغلاً بمهاجمة الرئيس #ترامب وتمجيد جو #بايدن ، وكأن بخسارة ترامب سيستعيد الفلسطيني حقوقه ، — خالد الزعتر (@khzaatar) January 7, 2021



وشهدت العاصمة الأمريكية “واشنطن” أعمال شغب حرض عليها ترامب، وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات وخسارته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.