بعد أحداث الكونغرس... ترامب ينوي إصدار عفو عن نفسه

وكالات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع مساعديه في الأسابيع الأخيرة عن أنه يريد إصدار عفو عن نفسه.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية عن مصادر قولها، إن ترامب قال لمساعديه إنه يرغب في العفو عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته، لافتة إلى أنها خطوة من شأنها أن تمثل أحد أكثر الاستخدامات غير العادية للسلطة الرئاسية في التاريخ الأمريكي.

وأوضحت أنه "في العديد من المحادثات منذ يوم الانتخابات، أبلغ ترامب المستشارين أنه يفكر في منح العفو لنفسه، وفي أوقات أخرى، سأل عما إذا كان ينبغي عليه وما هو التأثير الذي سيكون عليه قانونيا وسياسيا، حسبما أكدت المصادر.

ولم يتضح ما إذا كان قد تطرق إلى موضوع العفو عن نفسه منذ أن حرض أنصاره على الذهاب إلى مبنى الكابيتول، حيث اقتحمه عدد منهم.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "ترامب أظهر دلائل على أن مستوى اهتمامه بالعفو عن نفسه يتجاوز التأملات والأحاديث الراكدة، فأكد منذ فترة طويلة أن لديه القدرة على العفو عن نفسه".

واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".