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حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية

الجمعة 08 يناير 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية



القدس المحتلة / سما /

قرر حزب العمل اليساري الإسرائيلي، الليلة الماضية، إجراء انتخابات تمهيدية داخلية لتحديد القائمة التي ستخوض الانتخابات العامة المقبلة في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الانتخابات الداخلية ستجري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسيخضع نظام الانتخابات الجديد لقرار المحكمة الخاصة بالحزب، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لإدارة الانتخابات.

وقرر الرئيس الحالي للحزب عمير بيرتس التخلي عن زعامة الحزب، حيث أعلن سابقًا أنه سيكون مرشحًا لتولي منصب الرئاسة الإسرائيلية في الصيف المقبل.

ويشهد الحزب تراجعًا سياسيًا كبيرًا كما تظهر استطلاعات الرأي التي توضح أنه لن يتخطى نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.

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