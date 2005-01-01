أحد أنصار ترامب ينهب مكتب بيلوسي ويترك لها ملاحظة (صور)

وكالات

نشرت وسائل إعلام أمريكية، صورا توثق حادثة نهب وسرقة نفذها أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد اقتحامهم لمكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.



ولفتت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن أحد أنصار ترامب اقتحم مكتب بيلوسي، وأظهرت صورة جلوسه داخل المكتب، قبل أن يقوم بنزع لوحة تحمل اسم المشرعة الأمريكية، مشيرة إلى أن إحدى الصور من داخل مكتب بيلوسي تظهر ملفا كتب عليه "نحن لن نتراجع".



وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أنصار ترامب الذين اقتحموا الكونغرس، خرجوا من مبنى الكابيتول حاملين معهم أشياء مسروقة، إلى جانب حمل بعضهم للافتات مكتوب عليها "منطقة مغلقة"، كانوا قد انتزعوها ثم اجتازوها.



وأشارت الصحيفة إلى أن أي شيء مأخوذ من مكتب بيلوسي، كان يحظى بشعبية بين جمهور ترامب، منوهة إلى أن أحد الأشخاص كان ممسكا بقطعة من لوحة خشبية، كانت تشير إلى مدخل مكتب بيلوسي.