  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زيادة الحراسة على منزل نتنياهو بعد ورود تهديدات

الجمعة 08 يناير 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة الحراسة على منزل نتنياهو بعد ورود تهديدات



القدس المحتلة / سما /

عززت الشرطة الإسرائيلية، قواتها حول منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية: "إنه تم تعزيز قوات الشرطة حول منزل رئيس الوزراء في القدس، حيث أقيمت الحواجز على الجانبين".

وبحسب الموقع، فقد تمت التعزيزات الأمنية بعد زيادة عدد التهديدات ضد رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته.

وأضاف الموقع أن معلومات استخبارية وصلت لقوات الشرطة حول وجود تهديدات ضد نتنياهو، دفعت بهم لزيادة القوات المتواجدة حول منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويتظاهر آلاف من الإسرائيليين بشكل يومي ضد نتنياهو، أمام منزله فيمدينة القدس، حيث يطالبونه بالرحيل بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.

وتذهب إسرائيل إلى انتخابات رابعة خلال عامين في آذار مارس المقبل، بعد حل الكنيست نفسه تلقائيا.

الوسوماتإسرائيل ,القدس المحتلة ,بنيامين نتنياهو ,الكنيست الإسرائيلي ,تاغ ,القدس ,الشرطة الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

قاذفات B52 الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

مصادر: الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العامين بعد إصدار مرسوم الانتخابات

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

حتى قبل نهاية حكمه.. ترامب قد يعزل هكذا

الأخبار الرئيسية

تربية

التربية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عودة الطلبة من الصف الأول الى السادس

كونغرس

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

لماذا سارعت السعودية بالصلح مع قطر.. وما مضمون "وثيقة الخارجية الإسرائيلية" ؟

09

وزير الامن الإسرائيلي: أعطيت تعليمات للاستعداد لسيناريو مماثل لما حدث بأمريكا

الرجوب يكشف موعد اصدار مرسوم الانتخابات: الانقسام أصبح وراءنا ومحكومون بسقف زمني مداه 6 أشهر!