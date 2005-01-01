زيادة الحراسة على منزل نتنياهو بعد ورود تهديدات

القدس المحتلة / سما /

عززت الشرطة الإسرائيلية، قواتها حول منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية: "إنه تم تعزيز قوات الشرطة حول منزل رئيس الوزراء في القدس، حيث أقيمت الحواجز على الجانبين".

وبحسب الموقع، فقد تمت التعزيزات الأمنية بعد زيادة عدد التهديدات ضد رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته.

وأضاف الموقع أن معلومات استخبارية وصلت لقوات الشرطة حول وجود تهديدات ضد نتنياهو، دفعت بهم لزيادة القوات المتواجدة حول منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويتظاهر آلاف من الإسرائيليين بشكل يومي ضد نتنياهو، أمام منزله فيمدينة القدس، حيث يطالبونه بالرحيل بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.

وتذهب إسرائيل إلى انتخابات رابعة خلال عامين في آذار مارس المقبل، بعد حل الكنيست نفسه تلقائيا.

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