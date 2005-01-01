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قوات الاحتلال تعتقل رمز المقاومة "سعيد عرمه" من منزله برام الله

الجمعة 08 يناير 2021 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل رمز المقاومة "سعيد عرمه" من منزله برام الله



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، المواطن سعيد عرمه خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عرمه بالقرية واعتقلته بعد أن قامت بتكبيله وتعصيب عينيه ونقلته إلى جهة مجهولة.


 
وبرز عرمه (51 عاما) كواجهة لمقاومة الاستيطان على أراضي قرية دير جرير، خلال محاولات المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وشوهد عرفه مرات عدة وهو يواجه قوات الاحتلال والمستوطنين ويرابط يوميا في الأراضي المستهدفة، ويدعو لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه حيث لقب في قريته بـ"شيخ الجبل".

#قرية دير جير #رام الله #الضفة الغربية المحتلة #سعيد عرمه

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