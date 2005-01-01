التربية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عودة الطلبة من الصف الأول الى السادس

غزة/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة مساء يوم الخميس، بياناً بشأن استئناف الدراسة للصفوف من (الأول إلى السادس)، في القطاع.

وقالت إنه تنفيذاً لقرار خلية الأزمة، تقرر استئناف الدراسة للصفوف (الأول - السادس)، بحيث يبدأ دوام المعلمين يوم الاثنين الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الأربعاء الموافق 13 كانون الثاني/يناير 2021م.

وأكدت الوزارة على الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، على أن يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.

وأضافت: بأن "على الطلبة وأولياء أمورهم مراجعة الصفحات الإلكترونية للمدارس لمعرفة تفاصيل العودة للمدرسة".



