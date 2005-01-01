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طقس فلسطين: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة

الجمعة 08 يناير 2021 06:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم  الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل، وتظهر سحب عالية في السماء، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة.


 
ويوم غد السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل، وتظهر سحب عالية في السماء، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 4-6 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل مع أجواء صحوة غالباً، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية،

ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء وجزء من الأربعاء آخر ساعات الإستقرار ، حيث من المتوقع أن تنقلب الأجواء بشكل كامل وتتساقط الأمطار في معظم المناطق في وقت لاحق بمشيئة الله تعالى.

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