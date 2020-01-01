  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قائمة أغلى لاعبي العالم: راشفورد في الصدارة ..ميسي و رونالدو في تراجع كبير

الجمعة 08 يناير 2021 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة أغلى لاعبي العالم: راشفورد في الصدارة ..ميسي و رونالدو في تراجع كبير



سما

شف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، قائمة أغلى اللاعبين في العالم حاليا، من خلال سلسلة من المعايير التي تتراوح من كيفية الأداء إلى العمر.

ووفقا لهذه الدراسة فقد، تراجعت القيمة السوقية بشكل كبير للنجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، بالرغم من استمرارهما في التألق مع فريقيهما.


فقد شغل ليونيل ميسي المركز السابع والتسعين برصيد 54.1 مليون يورو، بينما لم يدخل كريستيانو رونالدو حتى في نادي الـ100، وتراجع إلى المركز الـ131 برصيد 47 مليون يورو فقط.

ويعود سبب تراجع القيمة السوقية للنجمين ميسي ورونالدو إلى تقدمهما في السن واقتراب مدة انتهاء عقدهما، حيث يبلغ الأرجنتيني من العمر 33 عاما وبقي أقل من نصف عام على نهاية عقده مع برشلونة، بينما اقترب البرتغالي من سن الـ36 وينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو 2022.

في حين، تصدر القائمة، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو.

وفيما يلي قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES":



-

-

-

-

-

#قائمة أغلى لاعبي العالم #راشفورد #ميسي #رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح : قرار رئاسي بحل قضيتي تفريغات 2005 والتقاعد المالي على النحو التالي ..

فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف عن فيديوهات قصف صدام حسين تل أبيب بالصواريخ عام 1991

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

وزير إسرائيلي يكشف عدد الدول العربية التالية في التطبيع ويوجه رسالة "حادة" إلى بايدن

قاذفات B52 الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

المستشار الاعلامي للزعيم الراحل ابو عمار يكشف لأول مرة أسرار وخفايا التوقيع على اتفاق "أوسلو"

تعليم غزة تتحدث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

الأخبار الرئيسية

09

وزير الامن الإسرائيلي: أعطيت تعليمات للاستعداد لسيناريو مماثل لما حدث بأمريكا

الرجوب يكشف موعد اصدار مرسوم الانتخابات: الانقسام أصبح وراءنا ومحكومون بسقف زمني مداه 6 أشهر!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الخميس

مصادر: الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العامين بعد إصدار مرسوم الانتخابات

"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع