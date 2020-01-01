قائمة أغلى لاعبي العالم: راشفورد في الصدارة ..ميسي و رونالدو في تراجع كبير

سما

شف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، قائمة أغلى اللاعبين في العالم حاليا، من خلال سلسلة من المعايير التي تتراوح من كيفية الأداء إلى العمر.

ووفقا لهذه الدراسة فقد، تراجعت القيمة السوقية بشكل كبير للنجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، بالرغم من استمرارهما في التألق مع فريقيهما.



فقد شغل ليونيل ميسي المركز السابع والتسعين برصيد 54.1 مليون يورو، بينما لم يدخل كريستيانو رونالدو حتى في نادي الـ100، وتراجع إلى المركز الـ131 برصيد 47 مليون يورو فقط.

ويعود سبب تراجع القيمة السوقية للنجمين ميسي ورونالدو إلى تقدمهما في السن واقتراب مدة انتهاء عقدهما، حيث يبلغ الأرجنتيني من العمر 33 عاما وبقي أقل من نصف عام على نهاية عقده مع برشلونة، بينما اقترب البرتغالي من سن الـ36 وينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو 2022.

في حين، تصدر القائمة، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو.

وفيما يلي قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES":





















