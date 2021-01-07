ضجة في مصر... الأهلي يحذف فيديو عن تخطيطه لشراء أحد أندية أوروبا للمنافسة على "تشامبيونزليغ"

القاهرة/سما/

أثار رئيس قناة النادي الأهلي إيهاب الخطيب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه أن إدارة المارد الأحمر تخطط لشراء أحد أندية أوروبا للمنافسة على دوري أبطال أوربا "تشامبيونزليغ".

وقال الخطيب عبر قناة "الأهلي" إن القلعة الحمراء ستمتلك ناديا في أحد الدوريات الأوروبية ويحمل اسم الأهلي وسينافس على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

#الاهلي

ايهاب الخطيب : هيكون للنادي الاهلي اسم في أحد الدوريات الأوروبية ويمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا بإسم النادي الأهلي ودا الحلم اللي الكابتن الخطيب بيشتغل عليه في الوقت الحالي ومجلس الإدارة pic.twitter.com/77L1jXv4lL — Eslam Mohsen (@EslamMo61985354) January 7, 2021



وأشار إلى أن "هذا المشروع يتم التحضير له من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء المجلس".

وبعد نشر الفيديو على صفحات القناة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تم حذفه دون الإشارة إلى السبب.

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بين جماهير الكرة المصرية والمتابعين لشأنها، فضلا عن سخرية واسعة.

للأسف ايهاب الخطيب أخطائه كتيره و المنصب كبير اوي عليه و ما يستاهلوش و اختياراته في القناه غير موفقة للاسف الشديد — Moataz Elhanbouly (@Mo3taz78Mo3taz) January 7, 2021



وفي السياق قال مصدر بالأهلي المصري إنه لا صحة على الإطلاق لما أعلن عنه إيهاب الخطيب، مشددا على أن النادي تدارك الخطأ بحذف الفيديو سريعا، بعد نشره بقرابة نصف ساعة فقط.

يذكر أن الأهلي قد فاز الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري، ثم حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، واختتم موسمه الناجح بالتتويج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

ويمتلك الأهلي فرصة لتعزيز بطولاته هذا الموسم حال نجح في تحقيق لقب السوبر الأفريقي وكذلك السوبر المصري ليُكمل "الخماسية".