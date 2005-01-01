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نتنياهو: مليون لقاح يصل الاحد وسنطعم كل من هم فوق سن 16حتى نهاية آذار

الخميس 07 يناير 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: مليون لقاح يصل الاحد وسنطعم كل من هم فوق سن 16حتى نهاية آذار



القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الخميس) أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ، سيتم بموجبه تطعيم جميع سكان إسرائيل الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا بحلول نهاية شهر مارس.

وطلب من شركات الشحن، الخميس، الاستعداد لاستقبال مليون جرعة لقاح من الشركة الأميركية "فايزر" وهي الشحنة الثانية من أصل 8 ملايين لقاح مضاد لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تصل الشحنة الثانية إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو انه ينوي التوصل بحلول نهاية آذار/مارس المقبل بحصول جميع السكان في اسرائيل على جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن إسرائيل ستكون أول دولة تخرج من أزمة كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي الليلة : "أن الاتفاق مع شركة فايزر يسمح لنا بتطعيم جميع الإسرائيليين من هم فوق سن 16 حتى نهاية آذار وربما حتى قبل ذلك".

وتعتقد وزارة الصحة إلاسرائيلية أن الإغلاق سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ، بسبب التقدير بأن الطفرة البريطانية انتشرت في إسرائيل على نطاق أوسع مما هو معروف حتى الآن.

في الوقت نفسه ، في حال كان هناك استقرار في بيانات المرض - ويتوقع حزب أزرق أبيض أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو وكان هناك انخفاض كبير في الاصابات ، فسيكون من الممكن تقصير الإغلاق.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين ، إن صناديق المرضى ستبدأ مساء السبت بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح الذي تم توزيعه في الأسابيع الأخيرة ، وأنه في الأسبوع المقبل سيكون من الممكن تحديد مواعيد جديده.

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #لقاح فايرز #فيروس كورونا

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