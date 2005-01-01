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بايدن: اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضا وترامب والارهابيون يتحملون المسؤولية

الخميس 07 يناير 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضا وترامب والارهابيون يتحملون المسؤولية



واشنطن /سما/

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ووصف بايدن، في خطاب أدلى به اليوم الخميس، ما حصل داخل مقر الكونغرس أمس بأنه "من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية"، مضيفا أن الذين اقتحموا الكابيتول ليسوا محتجين بل إنهم متمردون وإرهابيون داخليون.

وذكر بايدن أن ما حصل أمس نتيجة مباشرة لـ"هجوم ترامب على الديمقراطية"، واتهمه باستغلال حشود من أنصاره بغية إسكات الناخبين الأمريكيين.

وشدد بايدن أن رئيس الولايات المتحدة "ليس فوق القانون"، مشيرا إلى ضرورة "استعادة الثقة بسلطة القانون".

#جو بايدن #الولايات المتحدة #دونالد ترامب #اقتحام الكابيتول #الكونغرس الأميركي

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