فيديو إيهاب الخطيب المحذوف حول نادي الأهلي الجديد في أوروبا (شاهد)

القاهرة / سما

تصدر فيديو إيهاب الخطيب المحذوف من قناة النادي الأهلي ضمن برنامج الصندوق الأحمر، اليوم الخميس 7 يناير 2021، وسائل التواصل الاجتماعي بعد بثه معلومات خاطئة للجمهور.

وقال إيهاب الخطيب: سيكون للأهلي نادي باسمه موجود في إحدى الدوريات الأوروبية وسيلعب بعد ذلك في بطولات أوروبا (..) الحلم الكبير ده سيكون البداية وليس النهاية.

وفي سياقٍ آخر، كشف الخطيب عن صفقة مرتقبة للأهلي خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري، بطلب من المدير الفني بيتسو موسيماني، غير المهاجم الجديد بواليا.

وأضاف: الأمور مشيت بطلبات من موسيماني إنه محتاج مهاجم صريح وتم الإعلان عن بواليا الذي يملك مهارات عالية وينتظر منه الجمهور التألق في المباريات المقبلة.

وحسب الخطيب، فإن أحمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى بيراميدز لن ينضم إلى صفوف المنتخب المصري الأول مرة أخرى، لافتا إلى أن إشارة الكابتن ستذهب إلى محمد صلاح.

وتابع إن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب أثار أزمة شارة قيادة منتخب "الفراعنة"، منوها إلى وجود اتفاق ضمني مع عبدالله السعيد لمنح الشارة لنجم ليفربول.

وأصبح فيديو إيهاب الخطيب مادة دسمة للكوميديا الخفيفة على المنصات الاجتماعية، إذ احتفى جمهور الأهلي بالخبر في البداية قبل أن تعتذر قناة النادي عن صحة هذا النبأ.