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الهباش: قرار الاحتلال بإغلاق المسجد الإبراهيمي جريمة حرب

الخميس 07 يناير 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: قرار الاحتلال بإغلاق المسجد الإبراهيمي جريمة حرب



رام الله /سما/

 قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ان قرار الاحتلال بإغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين اعتبارا من صباح يوم غدٍ الجمعة ولمدة 10 أيام، يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.

وأكد قاضي القضاة ان استمرار الاعتداءات بحق مقدساتنا وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف والحرم الإبراهيمي في الخليل ومنع المسلمين من أداء عباداتهم بكل حرية يمكن ان يتسبب بخلق أجواء حرب دينية لأن الإعتداء على المقدسات والحقوق الدينية هو استفزاز لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم .

وأضاف الهباش ان اسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان الهمجي بحق مقدساتنا ومساجدنا ، مضيفاً ان تداعيات هذا العدوان لن يسلم منها أحد في العالم ولن تكون دولة الإحتلال في مأمن أبدا نتيجة لذلك .

وأشار قاضي القضاة ان هذا  القرار الاحتلالي المجرم بحق الحرم الإبراهيمي الشريف هو تدخل في صلاحيات الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتداء على القانون الدولي الذي يكفل الحريات الدينية، والقرارات الدولية وعلى رأسها قرار اليونسكو الذي أكد ان الحرم الإبراهيمي الشريف هو مكان اسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه .

وأكد الهباش ان الشعب الفلسطيني سوف يظل يتصدى لهذه الاعتداءات وسوف يستمر في الدفاع عن المقدسات وحمايتها ، داعيا أبناء شعبنا الى الرباط في الحرمين الشريفين الأقصى والإبراهيمي وإفشال كافة مخططات الاحتلال الهادفة الى نزع الصبغة الإسلامية عنهما او التدخل في ادارتهما وهي الأوقاف الإسلامية الفلسطينية .

#محمود الهباش #المسجد الابراهيمي

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