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أبو بكر يوضح أسباب مطالبة الأمم المتحدة للاحتلال بتقديم لقاح كورونا للأسرى

الخميس 07 يناير 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر يوضح أسباب مطالبة الأمم المتحدة للاحتلال بتقديم لقاح كورونا للأسرى



رام الله /سما/

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة طالبت الاحتلال بتقديم لقاحات كورونا للأسرى الفلسطينيين باعتباره سلطة مسؤولة عن تقديم ما يلزم لهم.

وتوقع أبو بكر خلال حديث مع إذاعة القدس، أن يخضع الاحتلال في نهاية المطاف لمطالب الأسرى واعطائهم المصل الخاص بفيروس كورونا بعد انتشار الوباء داخل السجون بشكل كبير.

وعن سبب صرف رواتب ثلاثة شهور للأسرى قال: "قمنا بصرف رواتب الأسرى لمدة ثلاثة شهور حتى نتلافى العقوبات التي قد تفرض على البنوك"، مضيفًا نعمل لإيجاد طرق أخرى لدفع مخصصات الأسرى بعد أن أغلقت البنوك حساباتهم.

وأشار إلى أن تحذير الاحتلال طال كل البنوك وجميعها أوقفت التعامل مع حسابات الأسرى دون استثناء، موضحًا أن بنك الاستقلال قد لا يتمكن من صرف مخصصات الأسرى لوجود تهديد صهيوني له إلى جانب عدم تعاون البنوك الأخرى معه.

وتابع "البنوك الفلسطينية توجهت لنا وتساءلت عن امكانية حمايتها حال دخول الأمر العسكري الصهيوني حيز التنفيذ"، مشيرًا إلى أنها تخشى من قيام الاحتلال باعتقال ومحاكمة عاملين فيها واصدر قرارات محكمة على غرار القرار الأمريكي الذي استهدف البنك العربي قبل سنوات وتغريمه 700 مليون دولار.

#هيئة الأسرى #الامم المتحدة #لقاح كورونا #فيروس كورونا #الاسرى الفلسطينيين #رواتب الاسرى #البنوك الفلسطينية

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