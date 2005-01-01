نيابة غزة تنشر مُوجزًا بإجراءاتها خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة /سما/

نشرت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بيانًا موجزًا لإجراءاتها في تحقيق الأمن والاستقرار اليومي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت النباية العامة في بيانها: "تم فتح التحقيق في 351 قضية، منها 13 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي".

وأضافت أنّ القضايا الباقية والبالغ عددها 338 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، لافتةً إلى أنّها عمدت إلى توقيف 65 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وذكرت أنّها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، لافتةً إلى استمرار الإجراءات بحق الأخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

وأشارت إلى أنّه لم يتم تسجيل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.