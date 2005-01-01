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"جماعات الهيكل" الاستيطانية تقتحم "الأقصى" وتنظم صلاة توراتية

الخميس 07 يناير 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جماعات الهيكل" الاستيطانية تقتحم "الأقصى" وتنظم صلاة توراتية



القدس المحتلة /سما/

 اقتحم العشرات من حاخامات المدرسة التوراتية التابعة لـ"جماعات الهيكل" المزعوم "يشيفات هار هبيت" المسجد الأقصى، وشاركوا بـ"الصلاة الجماعية الصامتة" الساعة الواحدة ظهراً قبالة البائكة الشرقية باتجاه قبة الصخرة المشرفة.

وقاد الاقتحام الحاخام الياهو ويبر وعدد من حاخامات "جماعات الهيكل" المتطرفة تحت حماية جنود شرطة الاحتلال وقواته الخاصة المدججة بالسلاح، الذين منعوا حراس المسجد الأقصى من الاقتراب.

وحسب حراس المسجد، قام حاخامات وطلاب المدارس الدينية باقتحام المسجد وتأدية صلوات توراتية، وذلك بعد أن وجهت مدرسة "يشيفات هار هبيت" دعوة لإقامة صلاة جماعية داخل الأقصى مساء الأربعاء.

وحسب مقطع فيديو تم بثه للجماعات المتطرفة، نظمت تلك الصلوات التوراتية "مدرسة جبل المعبد التوراتية"، وشملت ترنّحاً وتلاوات، في عدوان مستمر على الساحة الشرقية للأقصى التي تتطلع جماعات الهيكل إلى السيطرة عليها واقتطاعها من المسجد الأقصى.

وقالت الاوقاف الاسلامية في القدس: إن المجموعة الاستيطانية التابعة لتلك المدرسة الاستيطانية اقتحمت المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات، وكان عددهم ١١ مستوطناً.

ولفتت إلى أن المجموعة نفذت جولات استفزازية في أروقة المسجد الأقصى، قبل أن يغادروه، وذلك بالرغم من الإغلاق المشدد الذي تفرضه حكومة الاحتلال بدعوى الحد من انتشار وباء كورونا.

وتأتي الاقتحامات ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف إلى تغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الأوقاف الاسلامية في القدس: إن الفترة الثانية من الاقتحامات تمت بعد صلاة الظهر، وشارك فيها ٢٥ متطرفاً.

#جماعات الهيكل #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى

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