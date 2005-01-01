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الإفراج عن رئيس حركة النهضة الشبابية في الداخل

الخميس 07 يناير 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن رئيس حركة النهضة الشبابية في الداخل



القدس المحتلة /سما/

أفرجت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن رئيس حركة النهضة الشبابية في الداخل الأسير محمود عادل لويسي (32 عاماً) من مدينة قلنسوة، وذلك بعد قضاء حكمه البالغ أربع سنوات داخل السجون.

وكانت أجهزة الاحتلال اعتقلت كلاً من: محمود لويسي وفراس العمري ومحمد المصري بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية ردًا على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون أواخر العام 2015، فيما قامت المحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بحقهم تتراوح بين سنتين ونصف السنة وخمس سنوات.

وكان في استقبال الأسير المحرر العديد من الأهل والأقارب والأسرى المحررين.

وفي مقابلة مع الأسير المحرر نشرتها حركة النهضة، قال: "هناك حالياً قضية سيتم رفعها ضد الشاباك الإسرائيلي بدعوى التزوير واستخدام أساليب تحقيق غير قانونية، وسنقوم بنشر جميع تفاصيل هذه القضية التي كثر الحديث عنها بتوجيه من الشاباك بهدف جرنا جميعاً إلى مربع العنف الداخلي ومحاولة إقصائنا واغتيالنا سياسياً وإبعادنا عن الساحة الفلسطينية، نحن من جهتنا لا نخشى أحداً، وليس لدينا ما نخسره، ولكن لن تثنينا أي قوة في العالم عن مواصلة طريقنا الذي كنا وما زلنا ملتزمين به".

يذكر ان الأسير لويسي كان قد اعتقل سابقًا عدة مرات حيث أمضى داخل السجون الإسرائيلية ما يزيد على تسع سنوات.

#السجون الاسرائيلية #افراج عن اسير

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