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تمديدات لأسرى ودخول آخرين أعواماً جديدة

الخميس 07 يناير 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديدات لأسرى ودخول آخرين أعواماً جديدة



رام الله /سما/

مددت المحكمة العسكرية في سالم، اليوم الخميس، توقيف 5 أسرى محافظة جنين لفترات مختلفة، بحجة استكمال التحقيق معهم وهم: محمد سمير أبو عبيد، ومجد أبو جلدة، وتامر نشرتي، ومجد عرعراوي، وأسعد قبها، ومحاكمة الأسير أحمد خليل نزال أجلت لتاريخ 7 /2 /2021، وعدي أبو ناعسة حتى 13 /1 /2021،كما أجلت محاكمة الأسيرين، قسم جبارين، وأحمد أسعد عبد اللطيف حتى 11 /1 /2021.

ومن جانب آخر، دخل أسرى أعوماً جديدة في سجون الاحتلال، وأفاد مراسل "القدس" بأن الأسير موفق نايف حسن عروق (76 عامًا)، من سكان مدينة الناصرة بالداخل، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07 /01 /2003، وهو محكوم بالسجن 30 عاماً.

ودخل الأسير القائد في كتائب شهداء الأقصى، منتصر صالح محمد أبو غليون (46 عامًا)، من سكان مخيم جنين، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07 /01 /2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد، علماً أن شقيقه عمار يقبع في سجون الاحتلال.

والأسير محمود صالح محمود مهر (41 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07 /01 /2007، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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