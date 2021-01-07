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ظريف: ترامب "محتال يسعى للانتقام من شعبه" وبإمكانه اطلاق حرب نووية

الخميس 07 يناير 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: ترامب "محتال يسعى للانتقام من شعبه" وبإمكانه اطلاق حرب نووية



طهران/سما/

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "محتال ينتقم من شعبه" وأنه كان يتخذ إجراءات أسوأ ضد الإيرانيين لا سيما أن بإمكانه استخدام سلاح نووي.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر"، في إشارة إلى ترامب: "رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه كان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الأمر المزعج هو أن هذا الشخص يمتلك سلطة لإطلاق حرب نووية دون عوائق، وهذا مبعث قلق أمني لكامل المجتمع الدولي".


واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال نحو 50 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

#ترامب #ايران #طهران #محمد جواد ظريف #تويتر

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