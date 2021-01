ظريف: ترامب "محتال يسعى للانتقام من شعبه" وبإمكانه اطلاق حرب نووية

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "محتال ينتقم من شعبه" وأنه كان يتخذ إجراءات أسوأ ضد الإيرانيين لا سيما أن بإمكانه استخدام سلاح نووي.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر"، في إشارة إلى ترامب: "رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه كان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية".

A rogue president who sought vengeance against his OWN people has been doing much worse to our people—and others—in the past 4 years.



What's disturbing is that the same man has the UNCHECKED authority to start a nuclear war; a security concern for the entire int'l community.