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قتلى وجرحى بعملية سرقة واختطاف في لبنان..فيديو

الخميس 07 يناير 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى بعملية سرقة واختطاف في لبنان..فيديو



وكالات /سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن مسلحين مجهولين أقدموا على خطف أحد المواطنين بهدف السرقة في منطقة الفرزل، إحدى قرى قضاء زحلة في محافظة البقاع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب المعلومات سقط قتيلان وجريحان اثر اشتباكات وقعت قرب حاجز للجيش اللبناني على طريق زحلة في منطقة الفرزل، بعد أن أقدمت مجموعة من أفراد عصابة سلب بقوة السلاح باستدراج 3 أشخاص من منطقة حمانا إلى زحلة بهدف تصريف سبعة آلاف دولار أمريكي.


وتمكنت العصابة من إقناعهم بالصعود في سيارتهم، وهي من نوع "بيكانتو"، ولدى وصولهم الى الحاجز المشترك تمكن أحد المخطوفين من لف مقود السيارة، كما هو ظاهر في الفيديو، فاصطدمت بسيارتين وبالحاجز الوسطي.

وعندما ترجل المخطوف من السيارة حصل إطلاق نار مع الخاطفين ما ادى الى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "دورية من مديرية المخابرات أحبطت عملية خطف ثلاثة اشخاص في منطقة الفرزل-زحلة وأوقفت اثنين من الخاطفين".

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