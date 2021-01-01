"فتح المساجد والمدارس".. داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

غزة /سما/

أصدرت وزارة الداخلية بقطاع غزة تصريحا صحفيا حول الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه وفي إطار تقييم الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية الآتية:

- استمرار قرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.

- استمرار قرار الإغلاق المسائي عند الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، على أن يُصبح الإغلاق المسائي عند الساعة 8:00 مساء يومياً، بدءاً من يوم الأحد القادم 10 يناير.

- استمرار قرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

- ستقوم الجهات المختصة بتكثيف إجراءاتها الرقابية على المنشآت الخدماتية والمحال؛ لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل مُقدمي الخدمة.

وأشارت الى أنه وفي إطار الدراسة الدقيقة للحالة الوبائية، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التخفيفية المحدودة، كالآتي:

1 فتح المساجد اعتباراً من فجر يوم الأحد 10 يناير 2021، وفق إجراءات وقائية تقوم بها وزارة الأوقاف بهذا الخصوص، ويُستثنى من ذلك يوما الجمعة والسبت.

2 فتح المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الأيام القادمة، وفق إجراءات وقائية مُشددة ستقوم بها وزارة التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على أهمية استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام، فما زال الوضع يتسم بالخطورة، وستواصل الأجهزة الشرطية والأمنية عملها في متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.